На будівлі Меджлісу в Криму залишається прапор України
Як повідомив член Меджлісу, голова БО «Фонд «Крим» Риза Шевко, вивішений прапор України вже став причиною візиту співробітників кримської поліції.
Про це пише агенція «Кримські новини».
«Сьогодні до мене прийшли співробітники поліції Київського району Сімферополя (Акмесджита) і сказали, що до них надійшов сигнал про те, що на будівлі вивішено прапор України». Шевкієв відповів, що є громадянином України, будівля належить громадському фонду і не є державною, і не ясно, чому вони прийшли питати про прапор.
Співробітники поліції відповіли, що причиною візиту став дзвінок від небайдужих громадян.
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«А чому протягом 23 років тут (у Криму - УНІАН) на мітингах, на будівлях були прапори Росії, і для вас це не було причиною для візитів, а тепер вас бентежить український прапор?» - такою була відповідь Шевкієва.
Співробітники поліції сказали, що повинні скласти протокол тому, що надійшов сигналі і попередили Шевкіева, що згідно з чинним законодавством він має право відмовитися від надання інформації. Шевкієв скористався цим правом.
Також співробітники поліції попередили про те, що прапор може стати причиною для різних провокацій і нападів на будівлю.
«Стежити за порядком і карати провокаторів - це завдання поліції. У тому, що вивішений прапор, немає порушення ні законів України, ні законів Росії. А якщо будуть провокації, то упередження і покарання винних - це завдання правоохоронних органів», - відповів голова фонду «Крим».