На будівлі Меджлісу в Криму залишається прапор України

Про це пише агенція «Кримські новини».

«Сьогодні до мене прийшли співробітники поліції Київського району Сімферополя (Акмесджита) і сказали, що до них надійшов сигнал про те, що на будівлі вивішено прапор України». Шевкієв відповів, що є громадянином України, будівля належить громадському фонду і не є державною, і не ясно, чому вони прийшли питати про прапор.

Співробітники поліції відповіли, що причиною візиту став дзвінок від небайдужих громадян.

Читайте такожКримські татари вважають неприйнятним проект Конституції Криму - Чубаров

«А чому протягом 23 років тут (у Криму - УНІАН) на мітингах, на будівлях були прапори Росії, і для вас це не було причиною для візитів, а тепер вас бентежить український прапор?» - такою була відповідь Шевкієва.

Співробітники поліції сказали, що повинні скласти протокол тому, що надійшов сигналі і попередили Шевкіева, що згідно з чинним законодавством він має право відмовитися від надання інформації. Шевкієв скористався цим правом.

Також співробітники поліції попередили про те, що прапор може стати причиною для різних провокацій і нападів на будівлю.

«Стежити за порядком і карати провокаторів - це завдання поліції. У тому, що вивішений прапор, немає порушення ні законів України, ні законів Росії. А якщо будуть провокації, то упередження і покарання винних - це завдання правоохоронних органів», - відповів голова фонду «Крим».