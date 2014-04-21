Прокуратура визнала незаконними мітинги сепаратистів у Луганській області

Прокуратура Луганської області внесла відомості про мітинги, що проводились у понеділок 21 квітня на Луганщині, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розцінюючи ці збурення як протиправні.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, 21 квітня органи прокуратури Луганщини зафіксували активність малочисельних груп невідомих громадян, що в окремих районах області без попередження та узгодження з місцевою владою та широкою громадськістю організовували і проводили несанкціоновані мітинги.

За даними ГПУ, порядок денний цих зборів носив незаконний характер, заклики під час них вирізнялися антиконституційними вимогами до порушення територіальної цілісності України, в тому числі, з використанням федералістських настроїв. Таким чином, самі мітинги можна було охарактеризувати як однозначно нелегітимні.

“Виступи учасників на мітингах, їх символіка та гасла федералізації, заклики провести місцевий референдум містили яскраво виражені сепаратистські ознаки. Розцінюючи ці збурення на Луганщині як протиправні, прокуратура області внесла відомості про них до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стан досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Луганської області”, - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Слов'янську сепаратисти "заборонили" діяльність трьох партійУ свою чергу, ГПУ ще раз нагадала організаторам провокаційних збіговиськ про подальші суворі наслідки подібних антидержавних кроків.

“У разі формулювання сепаратистських вимог і винесення рішень в документальному вигляді, цим неадекватним проявам буде надано жорстку правову оцінку. Відповідно такі рішення будуть без зволікання оскаржені в судовому порядку з відомими наслідками”, - повідомляє ГПУ.