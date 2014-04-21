На Дніпропетровщині виплатили по $10 тисяч вже за 8 сепаратистів

На Дніпропетровщині вже виплатили гроші за затримання вісьмох сепаратистів, по 10 тисяч доларів США за кожного – інформацію про це підтвердив в понеділок Радіо Свобода заступник начальника штабу національного захисту Дніпропетровської області Михайло Лисенко.

За його даними, всього на блокпости в області наразі доправлено 11 підозрюваних у сепаратизмі: шестеро затримані на території Донецької області, четверо – Луганської, один – Харківської. Як уточнив Лисенко, всі вони є громадянами Росії.

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Як поінформував заступник начальника штабу національного захисту області, в ході перевірки даних про затриманих викрили спробу шахрайства: під виглядом «диверсанта» люди намагались здати на блокпост за гроші свого знайомого, громадянина Росії, який не має ніякого стосунку до сепаратистів.

Інформація щодо ще кількох затриманих перевіряється.

Водночас, як повідомив Михайло Лисенко, даних про виплати за здану зброю поки немає.

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17 квітня керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації і штабу національного захисту регіону заявило, що пропонує винагороди за затримання диверсантів та звільнення захоплених проросійськими силами адміністративних будівель. За затримання «зеленого чоловічка» та видачу його патрульним обіцяли 10 тисяч доларів США, за кожну здану одиницю стрілецької зброї – від 1 до 2 тисяч доларів США, за кожну визволену адміністративну будівлю – 200 тисяч доларів США.