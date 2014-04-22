Терористи у Краматорську продовжують утримувати начальника міськвідділу міліції

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.

У ньому повідомляється, що 21 квітня ввечері в приміщення Краматорського міськвідділу міліції зайшли 7 озброєних осіб у масках. Невідомі з автоматичним зброєю назвалися прихильниками Донецької Народної Республіки.Читайте такожТерористи з автоматами захопили відділення міліції в Краматорську та викрали начальника

Якихось вимог вони не висували, роботі міліції не перешкоджали. Начальник міського відділу міліції виїхав з групою активістів для проведення переговорів у місто Слов'янськ.

В даний час невідомі залишаються в приміщенні міського відділу міліції, а полковник міліції Віталій Колупай проти своєї волі утримується активістами "Донецької республіки".