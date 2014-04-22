Тимошенко має звітувати, а не обіцяти - Гриценко
14:10, 22 квітня 2014Політика
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Юлія Тимошенко як голова партії, яка зараз при владі, має звітувати перед суспільством, а не роздавати передвиборчі обіцянки.
Всі найвищі посади в країні зараз займають представники партії «Батьківщина»
Про це на прес-конференції в Луцьку заявив кандидат у Президенти України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
«Всі найвищі посади в країні зараз займають представники партії «Батьківщина»: президент-спікер, прем’єр, секретар РНБО, ключові міністри. Вони керують країною», - сказав він.
«Замість того, щоб піаритись і їздити на схід , створювати якісь паралельні армії, Тимошенко мала б поставити в рамки свою команду, або піти геть», - наголосив Гриценко, підкресливши, що це було б чесно.
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