Чубаров все-таки отримає російський паспорт - ЗМІ

Уточнена інформація: Чубаров заперечує намір отримати російський паспорт.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, передає Крим.Реалії.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде Чубаров отримувати російський паспорт, глава Меджлісу сказав: "Я буду жити разом зі своїм народом.Звичайно".

При цьому необхідність отримання громадянства Росії кримськими татарами Чубаров пояснив сформованими обставинами.

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"Я з дуже великою повагою ставлюся до естонців, латишів і литовців, але якщо б я був литовцем, латишем - громадянином України, що проживають тут, і у мене не було б сприйняття тих реалій, які сюди прийшли, у мене, як мінімум, залишався б вихід: виїхати на свою історичну батьківщину, як мінімум. Або як деякі етнічні українці, які покидають Крим і переїжджають на материкову Україну. Що робити кримським татарам, які не сприймають змін, але які рвалися, поверталися 50 років на цю землю? Тут є дуже багато питань", - сказав він.