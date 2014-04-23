Загроза екстремізму існує у 8 областях України - експерти
09:41, 23 квітня 2014Політика
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Загроза екстремізму існує у 8 областях України.
Фото: Інформаційний опір
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
На думку експертів, нийбільша загроза сепаратизму спостерігається в Донецькій області (8 балів). Далі йдуть Луганська область(6 балів), Харківська та Одеська (по 5 балів) області.
В Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях рівень загрози екстремізму оцінюється експертами в 3 бали.
Найнижчий показник загрози екстримізму, на думку експертів, існує в Дніпропетровській області.
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