У Держреєстрі виборців заявляють, що закрили доступ до реєстру на Донеччині через СБУ

Про це в коментарі УНІАН сказав т.в.о. керівника служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

"Мова йде про тимчасове відключення від реєстру виборців низки районів Донецької області, поки там така незрозуміла ситуація», - сказав він.

«А що стосується наших спільних з СБУ дій, не знаю... Вони так написали. Насправді зрозуміло, що коли ми заблокували доступ, то значить, СБУ не виконало своїх обов'язків. Адже якби все було правильно, то блокування б не відбулося. А коли ми змушені були закрити доступ, то це означає, що там - складна ситуація", - додав Стельмах.

Також він зазначив, що доступ до реєстру виборців Центрвиборчкомом буде поновлено, як тільки ситуація на місцях нормалізується.

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Крім того, Стельмах зауважив, що закриття доступу до реєстру виборців не означає, що на Донеччині припинено опрацювання баз даних виборців: "Не можна сказати, що актуальність того чи іншого сегменту реєстру виборців у якомусь жахливому стані. Там все одно триває опрацювання. Відомості про виборців подаються суб'єктами подання, і коли ситуація дозволить, вони будуть опрацьовані. До того ж, система реєстру працює по всій країні, і ми можемо діяти хитро в складній ситуації, опрацьовуючи дані у сусідніх відділах. В будь-якому випадку цю ситуацію не можна порівнювати з кримською. Це - тимчасові заходи".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, у прес-центрі СБУ поінформували, що працівники СБУ спільно із співробітниками ЦВК перешкодили спробам отримати незаконний доступ до інформаційних баз даних Держреєстру виборців з метою забезпечення проведення так званого референдуму в Донецькій області.

За словами співробітника прес-центру СБУ Катерини Косарєвої, відділення Держреєстру виборців відключені від загальнодержавного реєстру у містах Слов'янску, Єнакієве, Сніжне, Амвросіївка та Краматорськ Донецької області, до яких намагалися отримати доступ озброєні особи.

Як відомо, з 6 квітня озброєні особи захопили ряд адмінбудівель у деяких містах Донецької області і вимагають провести референдум про статус регіону.