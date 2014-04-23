Ярош оголосив про формування спецбатальйону "Донбас"

Кандидат у президенти України, лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив про формування з представників Донецького регіону спецбатальйону "Донбас". Про це Ярош заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Батальйон ми сформуємо в найкоротший термін - сподіваємося, за 3 дні. Батальйон буде складатися приблизно з 800 чоловік. Багато хто з жителів Донбасу вже звертаються до нас з проханням, щоб «Правий сектор» прийшов і навів порядок», - сказав Ярош.

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За його словами, всі дії з даного питання узгоджуються з керівниками РНБО, СБУ та МВС.

Ярош сказав, що не боїться, що участь членів "Правого сектора" у спецоперації МВС і СБУ на Донбасі може спровокувати сутички з місцевими жителями.

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Він також повідомив, що минулого тижня переніс свій штаб в Дніпропетровськ і що не має наміру знімати свою кандидатуру з президентських виборів.