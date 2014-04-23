Депутат Одеської облради: Не варто називати Одесу "південним сходом"
Гончаренко пояснив, що зараховуючи Одесу до південного сходу, таким чином намагаються ототожнити "спокійний південь і нестабільний Донбас".
Не варто називати Одесу південним сходом, оскільки в Україні немає більше такого політичного терміна.
Про це сказав депутат Одеської облради Олексій Гончаренко під час круглого столу «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».
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Гончаренко пояснив, що зараховуючи Одесу до південного сходу, таким чином намагаються ототожнити "спокійний південь і нестабільний Донбас". Він додав, що хоча в Одесі є сепаратисти, але їх вплив - мізерний.
Говорячи про референдум, який хочуть провести сепаратисти в східних областях країни, зокрема в Донецькій області, Гончаренко заявив, що референдум став самоціллю, оскільки за його особистого досвіду спілкування на Донбасі, ніхто не зміг чітко відповісти, які ж питання потрібно виносити на цей референдум.
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Він переконаний, що головна мета сепаратистів не референдум, а зрив президентських виборів.