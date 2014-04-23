Україна вимагає негайно відвести війська РФ від українського кордону – заява

Україна в черговий раз вимагає від Російської Федерації негайно відвести наступальні підрозділи Збройних Сил РФ від українсько-російського державного кордону.

Про це наголошується в заяві МЗС України, повідомляє департамент інформаційної політики відомства. У ній зокрема зазначається, що «такий крок відповідатиме зобов’язанням російської сторони практичними діями сприяти деескалації напруги в південно-східних областях України в дусі Женевського документа від 17 квітня ц.р.

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Подальша концентрація російських військ на кордоні з Україною в умовах чинного рішення Ради Федерації РФ щодо використання Збройних сил РФ в Україні створює реальну загрозу для загострення ситуації на Сході України. Існує небезпека того, що озброєні угруповання проросійських сил в цій частині України зможуть використати фактор присутності російських військ поблизу кордону, щоб спровокувати їх введення на територію України».

В заяві також акцентується увага на те, що «Україна виступає за мирне врегулювання ситуації в південно-східних регіонах нашої держави та рішуче налаштована на виконання Женевського документа, підтверджуючи це своїми практичними діями».

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«Присутність підрозділів Збройних сил України в східних областях нашої держави направлена виключно на захист громадян, незалежно від їхньої національності. Більше того, їх приведення у бойову готовність є закономірною реакцією на погрози застосування сили та агресії проти територіальної цілісності нашої держави, які останнім часом лунають від офіційних представників Російської Федерації», підкреслюється в заяві.