Військові залишили здобутий блокпост біля Слов'янська, його знову контролюють сепаратисти
15:10, 24 квітня 2014Політика
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Українські військові залишили здобутий раніше блокпост на північ від Слов'янська, контроль над ним знову здобули сепаратисти.
Антитерористична операція на блокпосту сепаратистів біля Слов'янська / REUTERS
Про це повідомляє РАР з посиланням на інформацію Reuters.
"Кореспондент агентства Reuters повідомив, що солдати на БТР відійшли з цього пункту по дорозі до села Хрестище приблизно через дві години", - відзначає агентство.
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За даними ЗМІ, проросійські активісти повернулись на пункт та почали його зміцнювати мішками з піском.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні повідомлялося, що група українських військових на близько 5-ти бронетранспортерах здобула контроль над одним із блок-постів на в'їзді до Слов'янську на півночі міста.
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