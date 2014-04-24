Військові залишили здобутий блокпост біля Слов'янська, його знову контролюють сепаратисти

Про це повідомляє РАР з посиланням на інформацію Reuters.

"Кореспондент агентства Reuters повідомив, що солдати на БТР відійшли з цього пункту по дорозі до села Хрестище приблизно через дві години", - відзначає агентство.

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За даними ЗМІ, проросійські активісти повернулись на пункт та почали його зміцнювати мішками з піском.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні повідомлялося, що група українських військових на близько 5-ти бронетранспортерах здобула контроль над одним із блок-постів на в'їзді до Слов'янську на півночі міста.