Журналісти-шпигуни з НТВ вели зйомку прихованою камерою в окулярах - СБУ

Про це УНІАН повідомили в УСБУ в Дніпропетровській області.

«Під час зйомок іноземні громадяни використовували технічний пристрій закамуфльований під окуляри із вмонтованою відеокамерою високої роздільної здатності, яка має ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації», - йдеться у повідомленні УСБУ.

Чоловіків було доставлено до управління СБ України в Дніпропетровській області. Один з них пред’явив паспорт громадянина Республіки Білорусь та представився журналістом російського телеканалу НТВ й повідомив, що приїхав для підготовки репортажів про Україну.

Разом з тим у вказаних громадян посвідчення журналістів були відсутні. У іноземців вилучено дві фотокамери, ноутбук та окуляри із вмонтованою мініатюрною відеокамерою.

За інформацією УСБУ, експертиза підтвердила, що вилучені окуляри є спеціальними технічними засобами (СТЗ), використання яких, згідно з чинним законодавством, в Україні заборонено.

Читайте такожЗа останній місяць затримано стільки ж шпигунів і диверсантів, як за всі часи незалежності - СБУЗа цим фактом слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК України.

Під час розслідування слідчими встановлено, що громадянин Білорусії вчинив контрабанду спецпристрою. Вказані дії кваліфіковано за ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання співробітників російського каналу НТВ, серед яких виявився Степан Чирич - працівник російської продюсерської компанії, що робить програми для НТВ.

У самооборонівців і міліції викликало підозру те, що шпигуни нібито робили сюжет про протестантського пастора Боба Ларсона, однак на їхніх камерах були тільки знімки різних адмінбудівель області та точок ПВО.