Вертоліт у Краматорську підірвав російський найманець "Бабай" - очевидець

Вертоліт в аеропорту Краматорська з гранатомета підірвав російський найманець на прізвисько "Бабай". Про це "ОстроВу" розповів очевидець.

За його словами, відомий за численними фотографіями бойовик, піднявшись на дах будинку, здійснив постріл зі зброї, схожої на гранатомет.

Потім "Бабай" спустився вниз, сів в автомобіль "УАЗ" і спокійно поїхав.

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Як повідомляв "ОстріВ", бородатий бойовик, який неодноразово спливав на фотографіях зі сходу України, є росіянином Олександром Можаєвим. Сам він про себе розповідає, що поїхав воювати в Україну, тому що в Росії його розшукує поліція за спробу вбивства ножем".