Бойовик в Слов'янську розповів, що є найманцем та приїхав воювати "від нічого робити"

Бородатий бойовик з Росії Олександр Можаєв приїхав в Україну воювати через націоналістичні погляди і запевняє, що ніколи не служив у ГРУ Росії і не воював у Грузії.

Про це пише журналіст Time Саймон Шустер, який побував у полоні сепаратистів у Слов'янську і зміг поспілкуватися з бородатим бойовиком, якого проросійські бійці називають "Бабаєм", повідомляє ТСН.

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Під час інтерв'ю Можаєв показав свій паспорт, згідно з яким він приїхав воювати в Україну: спочатку в Крим, а потім на Донбас, - з Краснодарського краю. Його прописка вказує, що він мешкає в місті Білореченськ.

За словами Можаєва, він поїхав воювати в Україну, тому що в Росії його розшукує поліція за "спробу вбивства ножем". Однак підкупити суддю грошей не було. Тож він став найманцем.

Можаєв заперечує, що служив у ГРУ Росії. За словами "Бабая", він дійсно служив у російських збройних силах. Але пішов у запас в середині 90-х років. З того часу входив у "Вовчу сотню" козачків у рідному місті.

Журналіст Time показав Можаєву фото, де він начебто бере участь у бойових діях у Грузії. "Та я ніколи не був у Грузії, навіть у відпустці. Цей на фото більше схожий на якогось Усаму Бен Ладена", - заперечив бойовик.

Участь в силовому захопленні Криму Можаєв не заперечує. За його словами, він поїхав влаштовувати заворушення на Донбасі "від нічого робити" і через націоналістичні переконання.

"Ми сиділи і думали, що робити далі. Тоді ми вирішили відвоювати ще трохи споконвічно російських територій", - сказав "Бабай".

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У Слов'янську російського бороданя-найманця найняв власник фабрики мила і самопроголошений "народний мер" В'ячеслав Пономарьов.

Завдяки Можаєву і ще кільком бойовикам з Білорусі, Казахстану, Росії та інших колишніх країн СРСР, він влаштував заворушення в своєму місті. За словами Пономарьова, йому підкоряється 2500 бойовиків. Однак найманці на кшталт "Бабая" з них становлять кілька сотень.

Сепаратисти просять допомоги в Росії, однак Кремль не поспішає їм допомагати. "Нам потрібна зброя, розумієш? В нас закінчується все, окрім бойового духу", - сказав Пономарьов журналісту Time.