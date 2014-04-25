Постачання води в Крим з Кубані та Кавказу нереальне - російський академік

Про це пише видання "Центр".

Зокрема, як зазначив голова комітету Держдуми з природних ресурсів, природокористування та екології, академік РАН Володимир Кашин, перекинути воду з Дону або Кубані нереально.

"Кавказ і Краснодарський край самі відчувають дефіцит води. Тут можна хіба що приловчитися, щоб забезпечити водою Керч, але не більше", - сказав він.

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Крім цього він заявив, що для Криму більш вигідною буде доставка питної води на півострів у пляшках.

"Два з гаком мільйона населення - не таке вже велике число. Звичайно, наплив відпочиваючих це число помітно збільшує, але з іншого боку, ми також постачаємо бутильовану воду у 12-мільйонну Москву. І нічого. Ніяких проблем не виникає. Окрім того, доставка бутильованої води - хороший бізнес. Літр води коштує дорожче літра бензину чи літра молока. Тому, тут навіть думати не треба - буде працювати бізнес", - додав Він.

Як повідомляв УНІАН раніше, несплата підприємствами і організаціями Криму за спожиту електроенергію в березні ставить під загрозу енергопостачання всього півострова.