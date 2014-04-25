В Одесі затримано екстремістів, які готувались 9-го травня бити ветеранів на замовлення російського каналу

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, повідомляється, що лідер злочинного угрупування "Бор", 35-річний мешканець Одеси, який тривалий час проживав у Криму, розробив та розмістив у мережі Інтернет посібник "План перехвата власти" з конкретними рекомендаціями збройного спротиву чинній владі.

СБУ з’ясувала, що учасники цього екстремістського угрупування фактично діяли на замовлення одного з російських телеканалів, отримуючи матеріальну винагороду за кожну акцію - створення необхідної російським телевізійникам "картинки".

Учасники групи розповсюджували агітаційні матеріали, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, здійснювали різного роду провокаційні акції та екстремістські дії, надавали методичні рекомендації щодо виготовлення так званих "коктейлів Молотова". Крім цього вони залякували громадян, які підтримували діяльність "Євромайдану", підпалювали офісні приміщення, приватні будинки, квартири, автівки, магазини.

Учасники групи використовували методи конспірації: використували фальшиві автомобільні державні номери, умовні сигнали, маски-балаклави тощо.

У ніч на 20 квітня група здійснила спробу підпалу одного з одеських супермаркетів.

Також СБУ встановило, що зловмисники планували влаштувати в Одесі провокації на 9 травня. Вони збиралися, за їхніми словами, "цинічно тероризувати" ветеранів, у подальшому звинувативши у насильницьких діях проукраїнські сили.

25 квітня співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників цієї злочинної групи під час спроби підпалу «"октейлями Молотова" офісу одного з відділень ПАТ "ПриватБанк".

Під час огляду автомобіля затриманих вилучено вогнепальну зброю з набоями, залишки запальної суміші та засоби відеозйомки, на які зловмисники фіксували свої протиправні дії.