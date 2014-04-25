В результаті теракту в Краматорську згорів літак, постраждав командир

Унаслідок сьогоднішнього теракту на аеродромі Краматорська згоріли вертоліт Мі-8 і літак Ан-2.

Як повідомляють "Новости Донбасса", про це журналістам заявив директор аеродрому Дмитро Подушкін.

"На території аеродрому, імовірно, здійснено диверсійний акт російськими військами. Знищені Мі-8 і Ан-2. Також постраждала будівля аеродрому. Постраждав командир повітряного судна, але поранення не смертельне", - сказав він.

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Подушкін також зазначив, що на території перебувають співробітники прокуратури, слідчі і представники ДСНС. Вони займаються розслідуванням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, на брифінгу в Києві перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов повідомив, що вертоліт Мі-8 на аеродромі Краматорська вибухнув від пострілу снайпера. За його словами, постріл був зроблений у паливний бак, внаслідок чого стався вибух, від якого постраждав командир повітряного судна.