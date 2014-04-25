Вертоліт в Краматорську вибухнув від пострілу снайпера у паливний бак - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов.

“Дійсно, на аеродромі Краматорська одиночним снайперським пострілом обстріляно вертоліт Мі-8 на стоянці”, - сказав Крутов.

За його словами, постріл було зроблено в паливний бак, внаслідок чого стався вибух, від якого постраждав командир повітряного судна.

Як зазначив Крутов, наразі вживаються заходи для ліквідації надзвичайної ситуації, оскільки є небезпека вибуху боєзапасу, який знаходиться на борту вертольота.

Читайте такожПід Краматорськом невідомі обстріляли вертоліт ЗСУ - Тимчук

Крім того, вживаються заходи з виявлення на прилеглій території “джерела збройної загрози”.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук повідомив, що на аеродромі у Краматорську Донецької області внаслідок обстрілу вибухнув вертоліт Міг-8.

Він зазначив, що за інформацією джерел у Краматорську, жертв внаслідок вибуху немає, командир вертольота встиг вистрибнути. “Попередня версія — обстріл під час розігріву вертольота перед зльотом”, - сказав він.