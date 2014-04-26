"Мер" Слов'янська розповів, що РФ постійно допомагає людьми

В інтерв'ю РБК-Україна на питання, чи чекають у Слов'янську будь-якої допомоги від Росії, Пономарьов відповів: "По-перше, ми чекаємо допомоги від наших братів тут, на території України, і вона надходить постійно. До нас постійно приїжджають люди, які підтримують нас".

Що стосується допомоги професійних військових РФ, у тому числі постачання зброї, то, за словами самопроголошеного мера, зброя до них не надходить.

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"У нас тільки люди надходять. Зброя до нас не надходить, зброю ми забираємо самі. А продукти харчування, медикаменти - це нам допомагає місцеве населення, бізнесмени", - зазначив він.

Пономарьов зазначив, що вони згодні бути федерацією у складі Росії, або ж федерацією на умовах повного взаємодії з Російською Федерацією.

"Нехай це буде окремою державою, але у складі Митного союзу", - зазначив він.