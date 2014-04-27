Викрадачі представників ОБСЄ дискредитують Донецький регіон - Тарута

Люди, що викрали представників місії ОБСЄ, дискредитують Донецький регіон і не мають права називати себе донеччанами, вважає голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Тарути, розповсюдженій прес-службою ОДА.

«Я рішуче засуджую викрадання в Донецькій області представників наглядової місії ОБСЄ. Поведінку людей, які вчинили цей злочин, я вважаю неприйнятною і такою, що не відповідає базовим нормам міжнародного права і моралі. Взяття в полон заручників, політична дестабілізація, грубе використання сили проти беззбройних – люди, які це здійснюють, дискредитують наш регіон і не мають права називати себе донеччанами», - підкреслив Тарута.

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Він закликав «негайно відпустити невинних людей, які виконували свої службові обов`язки в рамках міжнародних угод».

«Вважаю, що досягнення політичної мети не може відбуватися за рахунок загрози життю людей і грубого нехтування законів України», - заявив Тарута.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов`янську терористи захопили автобус, в якому знаходилися 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов`янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

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Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (арештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».