Націоналістичний угар у Росії завершиться похміллям - Штайнмайєр

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel, яке цитує ТСН.

За його словами, загроза військової агресії, яка сьогодні нависла над Україною, лякає всіх європейців, які звикли жити в безпечній Європі після завершення Холодної війни.

"Ніхто не міг передбачити, що ми так швидко опинимося в найсерйознішій кризі з часів завершення холодної війни. Ті люди, які ще пам'ятають часи до падіння Берлінської стіни, знають, чого ми досягли за останні 25 років", - сказав німецький дипломат.

Він додав, що в Європі сьогодні люди живуть вільніше і благополучніше, ніж у 80-х. Однак сьогоднішній конфлікт з Росією ставить все це під загрозу.

Читайте такожРосійські борці з українським фашизмом обізвали Макаревича "жидом-запроданцем Бандері""Я не хочу думати про те, що справа дійде до воєнного протистояння між Сходом і Заходом. Тут зрозуміло одне: якщо неправильні рішення все ж будуть прийняті, про багаторічну співпрацю в області миру і безпеки в Європі можна буде забути", - сказав Штайнмаєр. Він додав, що ніхто при "здоровому глузді" не захоче платити за мир "ту ціну, за яку доведеться всім в Європі платити, без виключень".

Дипломат нагадав, що Росія вже зіштовхнулася із супротивом в економічному полі. Інвестори не хочуть вкладати гроші в її економіку і виводять капітали з країни. А російські акції і облігації стрімко обвалилися.

Читайте такожОбама підтримав нові санкції проти РФ: Вона і "палець об палець" не вдарила після Женеви" "В кінцевому підсумку, трохи згодом на зміну націоналістичному угару прийде похмілля", - додав Штайнмайєр.

Нагадаємо, раніше Голова МЗС Німеччини заявляв, що ЄС може піти далі в санкціях, і Росія це знає.