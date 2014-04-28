Донецька міліція розступилася, щоб терористи могли побити учасників ходи за Україну - ЗМІ
23:44, 28 квітня 2014Політика
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У Донецьку міліція розступилася для того, щоб прихильники терористів могли побити учасників проукраїнського мітингу.
Донецька міліція розступилася, щоб терористи могли побити учасників ходи за Україну/ Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan
"На репліки учасників проукраїнського мітингу в Донецьку міліція відповідала: "Слава Росії!". Міліція розступилася, щоб сепаратисти могли побити учасників проукраїнського мітингу в Донецьку", - повідомляється в Twitter "Новин Донбасу".
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Деякі сепаратисти були на мітингу в міліцейській формі, відзначає видання.
Нагадаємо, 28 квітня, в Донецьку на мітингувальників за єдину Україну напали прихильники терористів. Вони наздоганяли їх били.
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