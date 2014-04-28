Донецька міліція розступилася, щоб терористи могли побити учасників ходи за Україну - ЗМІ

"На репліки учасників проукраїнського мітингу в Донецьку міліція відповідала: "Слава Росії!". Міліція розступилася, щоб сепаратисти могли побити учасників проукраїнського мітингу в Донецьку", - повідомляється в Twitter "Новин Донбасу".

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Деякі сепаратисти були на мітингу в міліцейській формі, відзначає видання.

Нагадаємо, 28 квітня, в Донецьку на мітингувальників за єдину Україну напали прихильники терористів. Вони наздоганяли їх били.