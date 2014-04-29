З'явилося відео, як поліцейський з Москви розганяє проросійський мітинг у Криму

У розмові з протестувальниками, які зібралися під російськими прапорами, поліцейський посилається на закони Російської Федерації і наполягає, що протест їх порушує, повідомляє ТСН.

Коли кримчани нагадали йому, що на півострові певний час зберігається так званий "перехідний період", поліцейський викликав на підмогу бійців розформованого спецпідрозділу "Беркут".

Розгнівані такою поведінкою люди почали кричати "правоохоронцям": "Тут вам не Москва!", "Нас охороняти не треба".

Наостанок, зрозумівши, що люди не розійдуться, поліцейський пообіцяв викликати організаторів зборів до райвідділу для того, щоб вони дали пояснення з приводу мети мирних зібрань.