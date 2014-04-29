Фракція ПР наполягає на внесенні до Конституції російської як другої державної

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Верховної Ради народний депутат від Партії регіонів Валерій Писаренко.

Він наголосив, що в багатьох питаннях його фракція має спільну позицію з урядом, озвучену прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, але, “як говорять, диявол є в невеликих питаннях”. “Партія регіонів наполягає на тому, щоб саме у Конституції було вирішено питання російської мови як другої державної”, - сказав Писаренко.

Читайте такожСтатусом російської мови хочуть розірвати єдність українців, - ТягнибокЗа його словами, також необхідна децентралізація влади, зокрема фракція Партії регіонів пропонує запровадити прямі вибори керівників областей шляхом відкритого голосування. «Наполягаємо на бюджетній автономії регіонів», - підкреслив Писаренко.

Крім того, сказав Писаренко, його фракція вважає за доцільне спростити процедуру імпічменту президента, зокрема передбачити можливість імпічменту за корупційні дії.