В Ізраїлі лікарі оцінили стан внутрішніх органів пораненого Кернеса

Стан внутрішніх органів пораненого вчора, 28 квітня, Харківського міського голови Геннадія Кернеса не викликає побоювання в ізраїльських лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав директор Департаменту масових комунікацій та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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«Перший позитив із Ізраїлю – за словами тамтешніх медиків, стан внутрішніх органів Г. Кернеса не викликає в них побоювань», - написав Сидоренко

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 квітня, під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм. Кернес отримав поранення грудної клітки та черевної порожнини. Він переніс операцію, зроблену харківськими фахівцями. Сьогодні вночі його транспортували до клініки в ізраїльській Хайфі.