Кернеса поранили з вогнепальної зброї, коли він катався на велосипеді - міськрада

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля лікарні повідомив журналістам начальник Департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

За його даними, напад стався між 11.30 та 12.00 на Білгородському шосе в районі Лісопарку.

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Сидоренко повідомив, що постріл був один, нападник стріляв у спину.

“Начебто, не перевірена інформація, навиліт поранений, начебто, життєво важливі органи не зачеплені”, - сказав начальник Департаменту.

За його словами, поранення дістав тільки Кернес.

Сидоренко також зазначив, що не володіє інформацією, чи були на місці пригоди свідки, він також відмовився висувати будь-які версії про напад.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений невідомим. За інформацією прес-служби міської ради, зараз Кернес перебуває у лікарні швидкої та невідкладної допомоги, його оперують, лікарі борються за його життя.

У Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС Харківської області повідомили, що інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак кваліфікація події поки що не визначена.