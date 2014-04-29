Сепаратисти у Слов'янську вже готові друкувати бюлетені для "референдуму"

Про повідомляє РИА Новости з посиланням на представників сепаратистів.

Бюлетені мають бути надруковані "не пізніше за 6 травня". У них буде лише одне питання, на яке нібито можна буде відповісти "так" чи ні": "Чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Донецької народної республіки?".

Як очікується, «референдум про статус регіону», проголошений "Тимчасовим урядом Донецької народної республіки", відбудеться 11 травня.

Читайте такожНімеччина може застосувати свій спецназ проти терористів у Слов'янську - газетаНагадаємо, в Україні немає закону про місцеві референдуми.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у низці міст Донецької області. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників.

За даними СБУ на 28 квітня, у полоні у терористів в Слов'янську перебувають близько 40 осіб.

Так, 25 квітня у Слов'янську терористи захопили автобус, в якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - три військові спостерігачі з Німеччини, один німецький військовий перекладач і чотири військові спостерігачі з Данії, Чехії, Польщі і Швеції. Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (арештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва». 27 квітня терористи звільнили одного з восьми захоплених інспекторів ОБСЄ.