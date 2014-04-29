Цього року за програмою «Українська книга» надрукують 94 книжкові видання

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо України.

«Державним бюджетом України на випуск книжкової продукції за бюджетною програмою «Українська книга» у 2014 році передбачено видатки у сумі 37 500,0 тис. грн. Втім, через недофінансування програми у 2013 році утворилася кредиторська заборгованість перед видавцями на суму 21 135,2 тис. грн. Тому першочергово будуть профінансовані 162 видання, перенесені з програми «Українська книга» 2013 року», - йдеться у повідомленні.

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Колегія Держкомтелерадіо на своєму засіданні 29 квітня затвердила перелік книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» на 2014 рік. Перелік містить 94 пропозиції на загальну суму 16 364,8 тис. грн від 40 видавництв та видавничих організацій України. До нього увійшли книги, приурочені до загальнодержавних заходів та ювілеїв відомих державних діячів, письменників, композиторів, художників на виконання актів президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, для задоволення читацького попиту провідних бібліотек України та ін.

Зокрема, у рамках програми «Українська книга» 2014 року має вийти 21 видання для дітей та юнацтва, 24 твори класиків української літератури та сучасних українських авторів (у тому числі твори лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, за які вони отримали премію), 6 творів класиків зарубіжної літератури (в перекладі українською мовою), 36 науково-популярних видань, довідкових та інформаційних видань (енциклопедій, довідників, словників тощо), 7 видань мовами національних меншин України.

Перелік видань, ухвалений колегією, було сформовано з понад 900 пропозицій, що надійшли від видавництв та видавничих організацій, за участю експертної ради з формування державного замовлення на випуск книжкової продукції Держкомтелерадіо України.