Мережа АЗС наживається на українцях, досі тримаючи рекордну ціну на бензин

На часі пальне коштує майже 16 грн за літр, і це ще не межа, йдеться у сюжеті програми "Гроші", передає ТСН.

Експерти розповідають, що підприємливі мільйонери навчилися набивати кишені під прикриттям курсу долару, бо ж тільки но зростає іноземна валюта - ростуть ціни на продукти і товари, а на цьому гріх не заробити.

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"Окремі мережі у разі впливу зі сторони уряду могли би знизити ціни на 5-7% на пальне на своїх АЗС. Якщо просто уряд якось намагався би на них впливати, то можна було їх (ціни) ввести у рамки рекомендованого коридору", - повідомив директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

Але цього разу нахабність бізнесменів дійшла апогею. Ціна на бензин не лише вдарила по кишені автовласників та пасажирів міського транспорту, а й призвела до здорожчання усіх продуктів, зазначають журналісти.

За найдорожчими цінами бензином торгують на заправках під брендом WOG. На АЗС найбільшої в країні мережі літр 95-го бензину розливають за рекордні 16 грн.

"Зараз Антимонопольний комітет вже почав перейматися надмірним підвищенням цін на бензин. Вони вже бачать одну гривню на літрі бензину, яка незрозуміло звідки взялася, що не пояснюється девальвацією гривні", - зауважив фінансовий аналітик Ерик Найман.