У США відзначають прогрес у виконанні Україною женевських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Києві посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"Ми бачимо прогрес у виконанні Україною женевських домовленостей", - сказав він, відзначивши звільнення активістами будівлі КДМА.

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Посол висловив сподівання, що адміністративні будівлі будуть звільнені і на сході України. Пайєтт зауважив, що приміщення у східних областях захоплюють невеликі групи людей, які не представляють інтересів більшості місцевого населення. Він назвав жахливими вчорашні події в Донецьку, де були побиті мирні протестувальники.

Суттєвим прогресом посол США назвав і підготовку до конституційної реформи.

Водночас він висловив жаль, що Росія нічого не зробила для реалізації женевських домовленостей.

За словами посла, США впроваджують санкції проти Росії саме для того, щоб підштовхнути її до дипломатичних кроків з деескалації конфлікту. "Мета цих санкцій - не самі санкції, а їхня мета - сприяти зміні тактики Москви. Зробити так, щоб Росія пішла на дипломатичний шлях вирішення конфлікту", - наголосив він.

Як сказав Пайєтт, можливий перетин російськими військами українського кордону матиме драматичні і навіть трагічні наслідки.