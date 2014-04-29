У ПР вирішують, чи знімати Добкіну свою кандидатуру на президентських перегонах

Про це в ході прес-конференції в Харкові у вівторок, 29 квітня, заявив кандидат на пост Президента України від Партії регіонів Михайло Добкін, повідомляє прес-служба партії.

«Те, що відбулося в Херсоні, на сьогоднішній момент остаточно переконало мене і моїх товаришів в керівництві Партії регіонів, що певна група екстремістів, добре організована і оплачена, пересувається за мною по різних регіонах як за кандидатом у Президенти України. Вони мають стійкий кістяк всередині, до них приєднуються представники тих регіонів, куди я приїжджаю, але мета у них одна - фізично, інформаційно не допустити зустрічей з виборцями і фактично зірвати хід виборчої кампанії. Їх завдання - зірвати вибори. Вони роблять все для того, щоб один з кандидатів у президенти знявся з виборів і заявив про те, що вибори в Україні провести неможливо, тому що умови у кандидатів абсолютно нерівні. Однозначно йде сьогодні робота на зрив виборчої кампанії», - сказав Михайло Добкін.

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На його думку, все вказує на те, що це сплановані дії одного з кандидатів у Президенти України, який не здатний перемогти на цих виборах, але знятися сам не може: «Ось він і замовляє і оплачує ту «музику», яка змусить знятися і зірвати ці вибори кого-небудь іншого, щоб перенести їх на більш пізній термін або взагалі скасувати. Щоб ще більше заплутати і без того заплутану ситуацію всередині нашої країни».

Однак сьогодні знятися з виборів - це значить підіграти тим, хто не хоче стабільної ситуації в нашій країні. «Тому ми будемо детально вивчати ситуацію, прораховувати всі варіанти і наслідки нашого рішення, але залишаємо за собою право прийняти будь-яке рішення», - підкреслив кандидат у Президенти України.