Влада не зацікавлена в розкритті замаху на мера Харкова - Добкін

Замах на вбивство харківського міського голови Геннадія Кернеса викликало великий резонанс у нашому суспільстві і далеко за межами країни. Представники ЄС в особі Кетрін Ештон заявили, що глибоко обурені ситуацією. Ця подія вимагає абсолютно іншої уваги з боку держави.

Про це заявив у вівторок, 29 квітня, на прес-конференції у Харкові кандидат у Президенти України від Партії регіонів, голова Харківської обласної організації ПР Михайло Добкін.

Читайте такожЗамах на Кернеса має розслідувати не МВС, а Генпрокуратура - Добкін

«Незрозуміло, чому в Харків і досі не приїхав ні Генеральний прокурор, ні Міністр внутрішніх справ, ні керівник СБУ. Якщо раніше в Харкові відбувалися резонансні події, сюди кожен раз приїжджали керівники правоохоронних органів. Або владі не цікаво розкриття цього злочину, або вона некомпетентна і не знає, що замах на вбивство представника органів місцевого самоврядування, який займає найвищу посаду, - це не побутовий злочин», - сказав кандидат у Президенти України.