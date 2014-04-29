ЦРУ перехопило вказівки кремлівських чиновників сепаратистам на сході України - Керрі

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі на закритому засіданні тристоронньої комісії у Вашингтоні, пише Еспресо.TV з посиланням на американське видання The Daily Beast.

"Розвідка зараз виготовляє записані на плівку розмови розвідників, яким віддають накази з Москви, і всі можуть вказати різницю в акцентах, ідіомах, в мові. Ми точно знаємо, хто віддає ці накази, ми знаємо, де вони і звідки", - сказав Керрі.

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При цьому він не назвав конкретних російських чиновників, які фігурують у записах, але стверджує, що перехоплена інформація свідчить про те, що росіяни навмисне розпалюють протистояння на сході України і брешуть про це офіційним особам з США та громадськості.

"Це не випадково, що є деякі люди, яких ідентифікували і в Криму, і в Грузії, і які зараз знаходяться в східній Україні. Це образа для будь-якої розвідки, не кажучи вже про наші уявленнях щодо того, як ми повинні себе вести в ХХІ столітті. Це бандитизм", - зазначив Керрі.

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області, зокрема, в Слов'янську і Краматорську. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників.