В. о. мера Одеси знову скасував сесію міськради

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків із громадськістю міськради, засідання скасовано за рекомендацією погоджувальної ради, заснованою на інформації керівників депутатських фракцій і груп про кількість депутатів, які зможуть взяти участь у пленарному засіданні сесії 30 квітня.

«Засідання перенесене з 30 квітня на іншу дату. Дата проведення сесії буде додатково визначена за узгодженням із керівниками депутатських фракцій і груп», - повідомили в департаменті.Читайте такожУ Одесі міськвиборчком зареєстрував 6 кандидатів у мери міста

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня позачергова сесія Одеської міської ради не відбулася через відсутність кворуму - до сесійного залу зайшли близько 50 депутатів, але зареєструвалися лише 9 (всього в міськраді 120 депутатів). Як заявив журналістам депутат міськради Олександр Остапенко, до порядку денного не внесли 2 питання, які подавала ініціативна група: зняття з посади секретаря міськради Олега Бриндака і виділення земельних ділянок для будівництва будинків для військових, яких виводять із Криму. Остапенко також заявив, що найближчим часом буде створено групу депутатів «не за партійним принципом, а для вирішення інтересів міста». Передбачалося, що про групу буде заявлено на черговій сесії 15 квітня.

Потім Бриндак переніс засідання сесії з 15 на 30 квітня, пославшись на «консультації з представниками різних політичних сил і фракцій у міськраді».