ЗМІ: У Раді створюється фракція Путіна-Медведчука. За вступ платять $2 млн

За даними джерел "Цензор.НЕТ", саме так позиціонує її Віктор Медведчук, який особисто проводить переговори.

Лідером об'єднання і довіреною особою Медведчука є Нестор Шуфрич.

Сприяння надає рідний брат екс-глави АП Андрія Клюєва - Сергій.

За інформацією джерела, фракція створюється під встановлення дружніх відносин з Російською федерацією, особисту увагу до проекту проявляє Володимир Путін.

За вступ у фракцію одноразово видається 2 мільйони доларів. Плюс щомісяця плата за лояльність.

Переговори проведені вже приблизно з 30 народними депутатами. За неофіційними даними, як розповідає сам Шуфрич, більше 10 депутатів вже дали згоду на вступ у нове депутатське об'єднання.