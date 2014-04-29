ЗМІ: У Раді створюється фракція Путіна-Медведчука. За вступ платять $2 млн
22:20, 29 квітня 2014Політика
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У Верховній Раді України створюється нове депутатське об'єднання - фракція Путіна.
У Верховній Раді України створюється фракція Путіна / www.regionalobala.si
За даними джерел "Цензор.НЕТ", саме так позиціонує її Віктор Медведчук, який особисто проводить переговори.
Лідером об'єднання і довіреною особою Медведчука є Нестор Шуфрич.
Сприяння надає рідний брат екс-глави АП Андрія Клюєва - Сергій.
За інформацією джерела, фракція створюється під встановлення дружніх відносин з Російською федерацією, особисту увагу до проекту проявляє Володимир Путін.
За вступ у фракцію одноразово видається 2 мільйони доларів. Плюс щомісяця плата за лояльність.
Переговори проведені вже приблизно з 30 народними депутатами. За неофіційними даними, як розповідає сам Шуфрич, більше 10 депутатів вже дали згоду на вступ у нове депутатське об'єднання.
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