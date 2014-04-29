Путін порадив зробити висновки із ситуації щодо викрадення інспекторів ОБСЄ

"Я сподіваюся, що цей конфлікт буде вирішений, і що вони зможуть безперешкодно залишити територію, на якій знаходяться, але всі учасники цього процесу повинні зробити висновки з цієї ситуації, добре подумати про це", - сказав Путін, передають РИА Новости.

Він повідомив, що в понеділок розмовляв про це з екс-канцлером Німеччини Герхардом Шрьодером.

"Він теж висловлював занепокоєність, маючи на увазі, що в групі затриманих є і громадянин ФРН", - зазначив російський президент.

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"Якщо вже уряд чи ті, хто зараз називає себе урядом, запросили якихось спостерігачів, тим більше військових, то це люди досвідчені і вони розуміють, що їдуть в зону конфлікту, в такий район країни, який не визнає легітимності влади. Потрібно було б передбачати це, домовлятися з тими людьми, які цю територію контролюють", - вважає Путін.

Українська влада, за його словами, цього не зробила, через що потрапила в таку ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов повідомив про прогрес у переговорах про звільнення інспекторів ОБСЄ.

25 квітня у Слов'янську терористи захопили автобус, в якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

27 квітня терористи звільнили одного з восьми захоплених інспекторів ОБСЄ.