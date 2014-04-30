За кривавий мітинг у Донецьку звільнено двох начальників райвідділів міліції

Як повідомляє ОстроВ з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації, звільнення відбулося у зв'язку з неналежним виконанням обов'язків з охорони правопорядку під час мітингу на підтримку єдності України, який пройшов 28 квітня в Донецьку.

Читайте такожТурчинов хоче повністю оновити особовий склад міліції та СБУ на Сході України«Жителі Донецької області занепокоєні недостатніми зусиллями міліції з охорони громадського порядку. Під час мирної акції на підтримку єдності України міліціонери допустили масове побиття людей. Це неприйнятно. Я клопотав про усунення від роботи осіб, які допустили це», – заявив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута.

28 квітня унаслідок атаки проросійських активістів на мирних демонстрантів за єдину Україну в Донецьку по допомогу до медиків з травмами середньої тяжкості звернулися 13 осіб.