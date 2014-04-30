Нелегітимний парламент Криму ухвалив закон про вибори депутатів республіки

Про це повідомляє прес-служба нелегітимного парламенту Криму, який було перейменовано в Державну Раду Криму.

В ході засідання головний кримський "єдинорос" Володимир Константинов повідомив, що вже восени відбудуться вибори в даний орган, який буде складатися з 75 депутатів. Також пропонується 25 з них обирати по одномандатних округах, 50 - за списками. Активне виборче право встановлюється з 18 років, пасивне виборче право - з 21 року.

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Крім цього нелегітимний орган прописав порядок обрання кандидатів у депутати: громадяни можуть бути висунуті кандидатами в депутати безпосередньо у складі республіканського списку кандидатів. Чи безпосереднє висунення кандидатів може бути здійснено шляхом самовисування, висування виборчим об'єднанням. Висування кандидатів у складі республіканського списку кандидатів може бути здійснено виборчим об'єднанням.

У теж час з Криму продовжують тікати люди. Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 12 громадян України, з яких 6 діти, і один іноземець перетнули українсько-польський кордон у пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині.