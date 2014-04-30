За нинішньої ситуації будь-хто на місці Турчинова буде неефективним - депутат

Ініціатива кандидата на пост президента України, народного депутата Анатолія Гриценка щодо зміни на посту в.о. президента Олександра Турчинова — безперспективна ідея.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат від ВО «Батьківщина» Володимир Полочанінов.

За його словами, позачергове засідання парламенту, найімовірніше, відбудеться. Але навряд чи на ньому порушуватиметься питання відставки Турчинова з посади. «На засіданні ми заслуховуватимемо інформацію силовиків про ситуацію, що склалася в країні. Щодо відставки Турчинова - історія безперспективна. За великим рахунком, немає сенсу обговорювати, ефективний чи ні Турчинов на своїй посаді. За нинішньої ситуації на його місці будь-хто буде неефективним», - вважає парламентарій.

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На думку депутата, причина неефективності в тому, що не існує компромісу ні в політичній еліті, ні у лавах простих українців. «Чи потрібна зміна ключових фігур у державі? Потрібна. Але це буде просто імітація. Турчинов сьогодні - заручник ситуації. І, якщо не зміниться ситуація, то хто б не прийшов на його місце, через два місяці, а то і раніше, його також доведеться міняти», - сказав Полочанінов.

Депутат упевнений, що для ефективних кадрових перестановок необхідно, спершу, знайти компроміс у Верховній Раді, у лавах місцевих еліт, які чекають обіцяну децентралізацію, але не одержують її, а також - у суспільстві. «Все, що ми пожинаємо сьогодні, пов'язано з гіперцентралізацією за останні 22 роки. Так, іноземна держава бере участь в розгойдуванні ситуації, допомагаючи місцевим елітам, не без цього, але зерна лягають на благодатний ґрунт... Місцева влада боїться, що «сім'ю» замінить якесь інше утворення, без кардинальних змін у державі. Так, чи може бути в цій ситуації ефективним Турчинов? Ні. Через те, що немає консолідації в суспільстві, навіть якщо замінити Турчинова, ефективність нового в.о. буде такою самою», - вважає парламентарій.

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Як повідомлялося, перебуваючи у Харкові, Гриценко заявив, що Верховна Рада має негайно зібратися на позачергове засідання і переобрати верховного головнокомандуючого.

Нагадаємо, 6 травня відбудеться засідання Верховної Ради за участю представників силових структур щодо ситуації у східних областях України.