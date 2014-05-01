У Криму розпочалася демонстрація, сепаратисти скандують «Росія та Крим разом назавжди»

Понад 30 тисяч осіб беруть участь у святковій демонстрації, присвяченої святу Весни та Праці в Сімферополі, повідомляє РИА Новости з посиланням на самопроголошену владу Криму.

Центральним проспектом міста під звучання духового оркестру та барабанну дріб йдуть колони представників трудових колективів, національно-культурних організацій, працівники сфери охорони здоров'я, ветерани, учасники так званої "кримської самооборони", театральні колективи.

Читайте такожУ Медведєва заявляють, що на День Перемоги він не поїде в Крим, а залишиться в РосіїДемонстранти несуть в руках символіку Росії та Криму. При цьому вони скандують: «Росія!», «Росія і Крим разом назавжди».

Як розповів РИА Новости самопроголошений заступник мера Сімферополя Ілля Глазков, спочатку передбачалося, що в демонстрації візьме участь близько 15 тисяч осіб, але реальна кількість перевершила всі очікування.

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«За нашими оцінками, в акції протесту беруть участь більше 30 тисяч осіб, але якщо ми будемо враховувати людей, які прийшли подивитися на ходу, то в загальному кількість зросте до 40 тисяч. Я впевнений, що багато людей прийшли сьогодні на демонстрацію з власної волі у зв'язку з тим, що після приєднання Криму до Росії вони знайшли віру в світле майбутнє», - сказав нелегітимний заступник мера.

Традиційні першотравневі демонстрації у Криму та Севастополі вперше проходять під російськими прапорами.