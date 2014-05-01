У Москві на мітингу підтримують гаслами сепаратистів Донецька та Луганська

У Москві партія «Справедлива Росія» проводить першотравневу ходу, в якій беруть участь щонайменше три тисячі осіб. Учасники акції тримають плакати з гаслами «Слов’янськ, Донецьк, Луганськ – ми з вами», «Південний Схід України, ми своїх не кидаємо» тощо, передає Радіо Свобода.

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Акції до Дня праці в центрі Москві планують провести також профспілки, політичні партії ЛДПР і комуністів.

За межами Садового кільця відбудуться три акції націоналістів.