У Москві на мітингу підтримують гаслами сепаратистів Донецька та Луганська
10:54, 01 травня 2014Політика
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Одна з партій у Москві проводить першотравневу ходу з гаслами про підтримку сепаратистів в Україні.
У Москві на мітингу підтримали сепаратизм на сході України / REUTERS
У Москві партія «Справедлива Росія» проводить першотравневу ходу, в якій беруть участь щонайменше три тисячі осіб. Учасники акції тримають плакати з гаслами «Слов’янськ, Донецьк, Луганськ – ми з вами», «Південний Схід України, ми своїх не кидаємо» тощо, передає Радіо Свобода.
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Акції до Дня праці в центрі Москві планують провести також профспілки, політичні партії ЛДПР і комуністів.
За межами Садового кільця відбудуться три акції націоналістів.
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