В Україну летить людина Кремля Лукін для гучних звинувачень на адресу влади - Тимчук

Разом з ним чартерним рейсом до Донецька прибуває ще кілька представників Москви.

Про це повідомив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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Про прибуття делегації МЗС України повідомлене не було.

"За нашими даними, завдання делегації - зробити гучні звинувачувальні заяви щодо «грубх порушень прав людини» з боку української влади і силовиків на сході України", повідомив Тимчук.

Лукін В.П. був представником Путіна, який прибув в Київ 20 лютого 2014 року для участі у переговорах між Януковичем і Майданом в якості посередника від РФ. Став єдиним представником сторін, який відмовився підписувати договір між Януковичем і опозицією («невиконання» якого Москва зараз посилено звинувачує нинішню українську владу).