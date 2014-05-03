Коморовський: за останніми провокаціями в Україні стоїть Росія

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Коморовський заявив сьогодні в ефірі Польського радіо, коментуючи останні події в Україні.

За словами президента Польщі, немає жодного сумніву, що за останніми провокаціями в Україні стоїть влада Росії, котра хоче ускладнити проведення запланованих на 25 травня президентських виборів та зупинити модернізацію Української держави.

"Без сумніву, всі впевнені у тому, що в цьому (в дестабілізації ситуації у східних та південних областях України - УНІАН) зацікавлена Росія, котра публічно добивається та проводить дії, спрямовані на послаблення зв'язків цих регіонів з Києвом", - сказав він.

Коморовський назвав "спровокованими та керованими" сутички 2 травня Одесі між сепаратистами та проукраїнськими активістами, зауваживши, що насильство у цьому місті спровоковане з метою ускладнити проведення президентських виборів в Україні.

"Бо проведення спокійних виборів і на Сході, і на Заході, і на Півдні країни означало б стабілізацію ситуації в Україні та надало б владі у Києві повну демократичну легітимізацію…", - сказав він.

Президент Польщі не виключив, що Росія шляхом підбурювання сепаратистських настроїв хоче захопити східні регіони України так само, як Крим.

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Коморовський також заявив, що Росія хоче зупинити розвиток України шляхом реформ, які планує реалізувати нова українська влада.

Крім того, президент Польщі зазначив, що дестабілізація ситуації в Україні загрожує всій Європі та може привести до нової холодної війни між Західним світом та РФ.

"Якщо Росія успішно реалізує план із дестабілізації України та затримає процес її модернізації, то це створить загрозу для політичного порядку у цілій Європі. Це буде заохоченням для злих сил у Росії для продовження політики агресії, примусового приєднання (територій), що в короткостроковій перспективі може привести, щонайменше, до відновлення довготривалого періоду холодної війни", - сказав Коморовський.