У мережі з'явилося повне відео займання Будинку профспілок в Одесі

У мережі з'явилося повне відео із займанням Будинку профспілок в Одесі.

Журналіст Віталій Уманець, який був присутнім на місці події, на своїй сторінці у Facebook зазначає, що "на 2:03 хвилині видно, як сепарасти самі себе підпалюють, коли намагалися готувати коктейлі Молотова, якими закидували натовп з даху будівлі".