У мережі з'явилося повне відео займання Будинку профспілок в Одесі
15:54, 03 травня 2014Політика
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Відеозапис із учорашньою пожежою в Одесі виклали в мережу.
У мережі з'явилося повне відео із займанням Будинку профспілок в Одесі.
Журналіст Віталій Уманець, який був присутнім на місці події, на своїй сторінці у Facebook зазначає, що "на 2:03 хвилині видно, як сепарасти самі себе підпалюють, коли намагалися готувати коктейлі Молотова, якими закидували натовп з даху будівлі".
Відео 9plus0, автор - Дарина Шпортко
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