Туск: Путін повинен припинити втручатися у внутрішні справи України

Глава польського уряду Дональд Туск вважає, що міжнародна спільнота повинна закликати президента Російської Федерації Володимира Путіна припинити втручання у внутрішні справи України, а не взяти участь у врегулюванні конфлікту в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Туск заявив сьогодні, коментуючи останні події в Україні.

"Кожен, хто насправді розуміє, що зараз відбувається в Україні та не паралізований страхом, повинен чітко та відкрито сказати, що сьогодні проблемою України та цілої цієї частини світу є участь президента Путіна, а не брак його участі (у дестабілізації ситуації в Україні - УНІАН)",- заявив прем'єр, якого цитує РАР.

Туск назвав необдуманими заклики деяких політиків до Путіна, аби він взяв участь у врегулюванні конфлікту в Україні.

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"Бо - не дай Бог - сприйме ці заклики серйозно та насправді почне брати участь. Видається, що справжнім обдуманим закликом до президента Путіна був би заклик, аби він припинив втручатися в ці справи", - сказав Туск.