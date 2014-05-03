Порошенко вважає, що одеська трагедія є частиною плану РФ із розколу України

Кандидат в Президенти України Петро Порошенко висловив щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих в Одесі та Україні. «Смерть людей лежить на совісті закордонних ляльководів, які протягом кількох місяців режисують, спонсорують та інсценують псевдосепаратистькі рухи, атакують та тероризують справжніх патріотів Одеси і патріотів України в інших регіонах», - наголосив Порошенко за результатами поїздки у Одесу та коментуючи трагічні події, які відбулися 2 травня в місті.

Він поклав відповідальність за сутички на «внутрішніх співспонсорів сепаратистського проекту з кола представників колишнього режиму, які загортаючись в російські прапори, прагнуть уникнути відповідальності за контрабанду, хабарництво та інші злочини попередніх років». Порошенко підкреслив, що їхні імена має назвати слідство.

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Кандидат у Президенти також наголосив, що неналежна робота місцевої влади, СБУ та міліції призвела до «жахливих жертв», оскільки одесити мусили боронити себе від екстремістів власними силами. На жаль, підкреслив він, правоохоронці, які мають забезпечувати безпеку громадян, свою роботу провалили і мають понести відповідальність.

Порошенко наголосив, що «Одеська трагедія повинна стати суровим уроком. Щоб подібне не дай Бог не повторилося більше ніде». Він закликав всіх учасників так званих сепаратистських акцій скласти зброю, звільнити незаконно захоплені приміщення, згорнути прапори донецьких та луганських «республік» та повернутися до мирного життя.