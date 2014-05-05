Лента.ру перетворила загиблих під Слов'янськом силовиків у жертви серед мирного населення

Четверо загиблих і близько 30 поранених українських силовиків в Росії "перетворилися" на жертви серед мирного населення.

"Тим часом на сайті МВС України з'явилося повідомлення про чотирьох загиблих і 30 поранених з боку місцевого населення", - сказано у статті "Українські силовики прорвали оборону на підступах до Слов'янська".

У фразі є посилання на повідомлення українського МВС, де сказано "З боку МВС 4 загиблих, близько 30 поранених".

Через кілька годин помилку на сайті було виправлено. "У матеріалі «Українські силовики прорвали оборону на підступах до Слов'янська» були виявлені і виправлені помилки. В тексті було зазначено, що МВС України повідомило про чотирьох загиблих і 30 поранених з боку місцевого населення. Насправді втрати зазнали українські силовики

«Лента.ру» приносить вибачення своїм читачам", - сказано в повідомленні.