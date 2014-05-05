Прикордонники ввели нову позначку для осіб, яких не пустили в Україну. "Відмовлено у в'їзді"

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що у зв'язку з заходами по забезпеченню національної безпеки і з метою недопущення в'їзду на територію України радикально налаштованих осіб, які прямують через державний кордон і можуть брати участь в акціях антиукраїнської спрямованості.

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За ініціативою прикордонного відомства вже у встановлених формах відміток, які ставляться в документах, що додається позначка "Відмовлено у в'їзді в Україну".

Вона буде проставлятися у паспортних або інших документах іноземців, а також осіб без громадянства, яким за обґрунтованим рішенням уповноваженої особи органу охорони державного кордону, було відмовлено у перетині державного кордону на в'їзді в Україну, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Також в повідомленні говориться, що нововведення дозволить швидше виявляти осіб, яким було відмовлено у перетині державного кордону, при їх повторних спробах в'їхати в Україну.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, Державна прикордонна служба у період травневих свят посилить заходи з охорони кордону. Зокрема, для цього залучились додаткові прикордонні наряди в пунктах пропуску та поза ними, ділянки кордону прикриті технічними засобами спостереження, проводиться інженерне облаштування кордону, активізовано взаємодію з представниками СБУ та інших правоохоронних органів.