В ході АТО вбито 17 терористів - Тимчук
01:43, 06 травня 2014Політика
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4 травня під час антитерористичної операції (АТО) на Донбасі було вбито 17 терористів.
При проведенні антитерористичної операції на південно-сході України загинули 17 терористів REUTERS
Про це у своєму Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.
Також, за його словами 5 травня серед загиблих був боєць «Альфи», який виносив з-під обстрілу пораненого товариша. Він загинув від вибуху гранати.
Крім того Тимчук повідомив, що в Херсоні у ході спецоперації затримали 36 провокаторів, які прямували з Криму до Одеси.
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