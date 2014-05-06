В ході АТО вбито 17 терористів - Тимчук

Про це у своєму Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

Також, за його словами 5 травня серед загиблих був боєць «Альфи», який виносив з-під обстрілу пораненого товариша. Він загинув від вибуху гранати.

Крім того Тимчук повідомив, що в Херсоні у ході спецоперації затримали 36 провокаторів, які прямували з Криму до Одеси.